Colômbia goleia Panamá, com gol e assistências de James Rodríguez, e vai à semi na Copa América

James Rodríguez comandou a Colômbia na goleada por 5 a 0 sobre o Panamá na noite deste sábado, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa América. O meia marcou o segundo gol do jogo e deu as assistências para outros dois. A Colômbia enfrenta na semifinal o vencedor da partida entre Uruguai e Brasil, que jogam ainda neste sábado.

A vitória da Colômbia, que terminou a fase de grupos à frente do Brasil, foi tranquila. Com 15 minutos de jogo, a equipe de James Rodríguez já vencida por 2 a 0. O primeiro gol foi de Córdoba aos 8 minutos, de cabeça. O atacante marcou após cobrança de escanteio de James pela direita.

Sete minutos depois, Jhon Arias foi derrubado pelo Mosquera dentro da área. O camisa 10 da Colômbia cobrou o pênalti forte no canto superior esquerdo, sem chance para o goleiro do Panamá, que caiu para o lado oposto.

Em desvantagem no placar, o Panamá foi ao ataque e quase diminuiu aos 19 minutos. Após cobrança de falta pela esquerda, Miller conseguiu cabecear em direção ao gol. A bola bateu na trave esquerda e passou por cima da linha. O goleiro Vargas consegue dar um tapa na bola para afastá-la. A bola ainda passou na frente do atacante Fajardo que não conseguiu empurrá-la para o gol aberto.

James Rodriguez aproveitou um momento de desatenção do Panamá no terceiro gol. Após uma cobrança rápida de falta ainda no campo de defesa da Colômbia, ele colocou Luis Diaz diante de Mosquera. O atacante do Liverpool deu leve toque para encobrir o goleiro para fazer 3 a 0.

Foi a quinta assistência do meia na competição. É a primeira vez que um jogador acumula cinco passes para gol em uma edição da Copa América desde 2021, quando Lionel Messi atingiu o feito. James tem chance de ultrapassar o astro argentino, já que ainda pode jogar mais duas partidas nos Estados Unidos: a semifinal e final ou a disputa do terceiro lugar. Nesta edição, Messi tem uma assistência.

Com o jogo praticamente definido, o segundo tempo foi morno. Richard Rios marcou o quarto gol colombiano em lance confuso aos 25 minutos. Ele finalizou de fora da área, após o lateral Daniel Muñoz ser derrubado dentro da área e a bola sobrar. Inicialmente, parecia que o árbitro tinha marcado pênalti.

Dois minutos depois, o astro colombiano, que pouco joga no São Paulo, foi substituído e deu lugar a Quintero. Nos acréscimos, a Colômbia ainda marcou mais um, de pênalti. Santiago Arias invadiu a área em velocidade e foi atropelado por Córdoba. Borja cobrou no canto esquerdo de Mosquera e fez 5 a 0. Foi o 11º gol da Colômbia, que tem o melhor ataque da Copa América.

Com a goleada, a Colômbia ampliou sua série invicta para 27 jogos, com 21 vitórias. A última derrota da equipe aconteceu em fevereiro de 2022, quando caiu diante da Argentina por 1 a 0, gol de Lautaro Martínez, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.