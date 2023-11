Colômbia e Venezuela propõem acordo aos EUA por crise migratória na selva de Darién

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 22:10 Para compartilhar:

Os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e da Venezuela, Nicolás Maduro, propuseram, neste sábado (18), em Caracas, um acordo com Washington sobre a crise na selva de Darién, uma perigosa área de mata na fronteira colombo-panamenha, atravessada por centenas de milhares de migrantes rumo aos Estados Unidos.

É “uma passagem pela qual na realidade nenhum ser humano deveria passar (…), tentando chegar a um paraíso, você encontra um muro, campos de concentração, inclusive a prisão, a devolução à força e sem direitos”, disse Petro após se reunir com Maduro no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas. “É preciso chegar a um acordo com os Estados Unidos”.

O presidente colombiano, em sua quarta visita à Venezuela desde que assumiu o poder, propôs oferecer ajuda econômica aos migrantes para voltarem a seus países de origem.

“Esse êxodo”, continuou Petro, ressaltando que em sua maioria é de venezuelanos, “deve se desviar”.

“Propusemos aos Estados Unidos um programa de humanização do êxodo, bônus de estabilização econômica para cada família, para que voltem ao seu lugar” de origem, afirmou o presidente em uma declaração conjunta.

“A Colômbia quer ajudar a construir esse êxodo do retorno, seja o retorno à Colômbia, porque os avós destas pessoas ou seus pais são colombianos, seja a ida para a Venezuela (…) Qualquer que seja sua decisão livre, são os Estados Unidos que têm que apoiá-la”, acrescentou Petro.

“Penso que todos ganharíamos, penso que haveria um ganha-ganha, e penso que isto permitiria regularizar, organizar, o que hoje é um êxodo desorganizado e que está extirpando os direitos humanos de centenas de milhares de pessoas”, prosseguiu.

Maduro, por sua vez, comemorou o que chamou de “consensos importantes”.

Em outubro passado, a Venezuela alcançou um acordo com os Estados Unidos para a “repatriação direta” de venezuelanos, quando o presidente americano, Joe Biden, candidato à reeleição em 2024, está sob forte pressão devido ao tema migratório.

A selva de Darién, com 575.000 hectares, é um dos corredores mais perigosos para os migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos. Até 31 de outubro, mais de 458.000 pessoas tinham atravessado o local em 2023, 200.000 a mais que em todo o ano anterior.

A maioria vem da Venezuela, país do qual migraram mais de 7,5 milhões de pessoas, segundo as Nações Unidas, um número que Caracas não reconhece.

Segundo estas estimativas, mais de 2,8 milhões moram na Colômbia.

Maduro aproveitou o encontro para ratificar “o apoio da Venezuela, absoluto e total” às negociações de paz no país vizinho.

