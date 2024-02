Colômbia e Estados Unidos vão disputar amistoso antes da Copa América-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/02/2024 - 18:49 Para compartilhar:

As seleções de futebol da Colômbia e dos Estados Unidos se enfrentarão no dia 8 de junho em amistoso de preparação para a Copa América-2024, que acontecerá a partir do dia 20 do mesmo mês no país norte-americano, anunciou nesta terça-feira (13) a federação colombiana.

“A partida acontecerá no Fedex Field (Landover, Maryland) às 17h30, horário local” (19h30 de Brasília), informou a Federação Colombiana de Futebol em um comunicado.

‘La Tricolor’, que vive um bom momento sob o comando do argentino Néstor Lorenzo, vai dividir o Grupo D da Copa América com Brasil, Paraguai e o vencedor da repescagem da Concacaf entre Honduras e Costa Rica.

Os Estados Unidos, sede da próxima edição do torneio de seleções mais antigo do mundo, estarão no Grupo C junto com Uruguai, Panamá e Bolívia.

Os jogadores comandados pelo técnico Gregg Berhalter vão estrear na competição no dia 23 de junho, contra a Bolívia, enquanto a Colômbia fará sua primeira partida no dia seguinte, contra o Paraguai.

A Copa América dará início a uma sucessão de grandes eventos futebolísticos organizados pelos Estados Unidos, que continuará com a Copa do Mundo de Clubes de 2025 e culminará com a Copa do Mundo de 2026, co-organizada com os vizinhos México e Canadá.

