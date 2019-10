Colombia e Chile empatam sem gols em amistoso na Espanha

Colômbia e Chile não saíram do 0 a 0 neste sábado em um amistoso acirrado disputado em Alicante, na Espanha, tendo em vista o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Os jogadores comandados por Carlos Queiroz souberam resistir aos ataques da ‘Roja’, na qual se destacaram a combatividade de Arturo Vidal e os reflexos de Claudio Bravo. Os dois jogaram juntos pela primeira vez após dois anos de polêmicas.

Os colombianos conseguiram suprir as ausências, por decisão técnica, de James Rodríguez e Falcao García, embora tenham deixado a desejar nas finalizações no estádio José Rico Pérez de Alicante.

“Acho que os rapazes mereciam ter saído desta partida vencendo”, disse Queiroz. “Todos foram muito fortes”.

A Colômbia, que não vence o Chile há sete anos, acumulou seu nono jogo sem sofrer gols em onze partidas sob o comando de Queiroz. Mas nas últimas cinco partidas só conseguiu uma vitória e quatro empates.

Já os chilenos somam três jogos sem vencer.

A seleção tricolor viaja agora à França para enfrentar a Argélia na terça-feira, mesmo dia em que o Chile encara Guiné em Alicante.

