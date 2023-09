Colômbia domina Venezuela e vence na estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2023 - 22:20 Compartilhe

Em casa e com o apoio da torcida, no estádio Metropolitano de Barranquilla, a Colômbia estreou com o pé direito nas Eliminatórias Sul-Americanas na tentativa de disputar a Copa do Mundo de 2026, depois de ficar fora do Catar. Dominando a partida do começo ao fim, a seleção colombiana venceu a Venezuela por 1 a 0, com gol de Borré, logo no começo do segundo tempo. A Colômbia soma os três primeiros pontos, enquanto Venezuela, sem pontuar, está na parte debaixo da tabela.

O primeiro tempo foi de amplo domínio da Colômbia, que teve 79% de posse de bola, mas não conseguiu transformar esses números em gols. As melhores chances vieram com Cuadrado e Uribe.

Mas, na segunda etapa, logo no primeiro lance, depois de um cruzamento na área, Borré subiu mais que os zagueiros e testou para o fundo das redes. A Venezuela até tentou surpreender, mas foi a Colômbia que seguiu controlando o jogo e venceu por 1 a 0.

Agora, ainda dentro desta Data Fifa, as duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Às 19h (horário de Brasília), a Venezuela recebe o Paraguai, na cidade de Maturín. Mais tarde, às 22h30, a Colômbia visita o Chile, em Santiago.

