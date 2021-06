Colômbia derrota Equador na estreia na Copa América

A Colômbia derrotou o Equador por 1 a 0 neste domingo, em Cuiabá, válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa América.

Na Arena Pantanal, o gol colombiano foi marcado pelo meia Edwin Cardona, aos 42 minutos, após jogada ensaiada na qual o atacante Borja tocou de cabeça para o companheiro de finalizar com perfeição.

Com este resultado, a seleção colombiana assumiu a segunda posição da chave, atrás apenas do Brasil, que mais cedo derrotou a Venezuela por 3 a 0, e lidera por conta do saldo de gols. O grupo conta ainda com o Peru, que estreia no torneio continental contra a Seleção Brasileira, na próxima quinta-feira (17), dia em que os colombianos enfrentarão os venezuelanos.

