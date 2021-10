Colômbia: Crianças de 3 e 5 anos morrem depois de consumir fruta venenosa

Os dois irmãos, Jhofran Chaya, de 5 anos, e Amira Chaya, de 3 anos, morreram no último domingo (17) depois de comer uma fruta venenosa, na aldeia de Montecitos, na Colômbia. As informações são do UOL.

As crianças estavam no jardim da casa de sua avó e viram duas frutas que pensaram ser maças, mas eram frutas vermelhas da planta Thevetia ahouai, conhecida no Brasil como tingui-de-leite- e aguaí.

Uma hora após a ingestão da fruta, as duas crianças começaram a vomitar e ter convulsões. Chegaram a ser internadas no hospital, mas não resistiram e faleceram.

O comissário de polícia local, Jesus Emilio Sanchez, ordenou que os moradores que tinham essa planta em casa se livrarem dela, para que mais acidentes não aconteçam.

