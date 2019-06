Colômbia bate Catar e se garante nas quartas da Copa América

SÃO PAULO, 19 JUN (ANSA) – Com um gol de Duván Zapata no final da partida, a Colômbia venceu nesta quarta-feira (19) o Catar por 1 a 0, no estádio do Morumbi, em São Paulo, e assegurou antecipadamente sua vaga na próxima fase da Copa América.

A seleção colombiana criou boas oportunidades durante o jogo, mas a defesa do país asiático conseguiu segurar a pressão. O zagueiro Yerry Mina, por sua vez, até fez um gol de cabeça, mas foi anulado pelo árbitro assistente de vídeo (VAR).

Os colombianos também tiveram no segundo tempo um pênalti marcado. No entanto, a tecnologia ajudou o árbitro a cancelar a infração.

A sofrida vitória colombiana veio apenas aos 42 minutos do segundo tempo. James Rodríguez acertou um belo passe de trivela ao atacante da Atalanta, que colocou a cabeça na bola e desviou para o fundo do gol.

Com o resultado, a Colômbia chegou aos seis pontos e se garantiu na próxima fase da competição. O Catar, que soma apenas um, ainda possui chances de classificação.

A seleção asiática enfrentará na próxima rodada a Argentina, no domingo (23), na Arena do Grêmio. No mesmo dia, os colombianos irão encarar o Paraguai, na Arena Fonte Nova.(ANSA)