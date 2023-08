‘Coloco na agenda’, brinca Viih Tube sobre sexo com Eliezer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 3:29 Compartilhe

Viih Tube voltou a comentar sua vida sexual nesta segunda-feira, 14. Desde que deu à luz Lua di Felice, em abril, a influenciadora vem falando abertamente sobre a relação com o marido, Eliezer, em meio ao puerpério.

Em entrevista ao podcast “Mil e uma TrETAS”, de Julia Faria e Thaila Ayala, Viih e Eliezer conversavam sobre o tema “Pais de Primeira Viagem” quando chegaram ao assunto do sexo no puerpério. Enquanto as apresentadoras relataram queda na libido após a chegada dos filhos, a ex-BBB contou que recuperou o desejo sexual dois meses após dar à luz.

“Com dois meses, começou a ‘coçar’. Eu agendo. [Agora] coloco na agenda: segunda-feira, dia de transar. Eu agendo sozinha, não aviso ele. A agenda dele é mais fácil, então eu coloco na minha. E para ele fica legal”, explicou, brincando que a atitude serve para que o marido “não crie expectativas”.

+ Após Deborah Secco revelar que coloca sexo ‘na agenda’, sexóloga diz se a prática é saudável para casais

Eliezer, por sua vez, disse gostar da dinâmica: “Fica legal. Tipo assim, uma surpresa. Que coisa boa!”, brincou. Confira a entrevista completa aqui.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias