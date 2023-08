Colocando apartamento milionário à venda, Maitê Proença recebe R$ 13 mil mensais de pensão

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 09/08/2023 - 16:59 Compartilhe

Por meio das suas redes sociais, a atriz Maitê Proença, de 65 anos, resolveu anunciar um de seus apartamentos, que fica localizado no Edifício Chopin, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, que está à venda pela bagatela de R$ 4,9 milhões.

+Vidente faz previsão preocupante sobre estado de saúde de MC Marcinho

+‘Foi um choque quando eu soube da doença da minha filha’, diz Silvia Abravanel

“Gente, alguém ainda lê classificados no jornal? Acho que não, né? Eu vou inaugurar os classificados no Instagram. Eu tô vendendo o apartamento que eu morei durante muitos anos”, disse Maitê.

“O que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros é a luz, ele é absolutamente claro. É todo iluminado, alegre e produz alegria. Você pode conferir as fotos”, completou.

Maitê Proença recebe R$ 13 mil mensais de pensão

Além de colocar seu apartamento milionário à venda, Maitê Proença recebe R$ 13 mil mensais de pensão, deixadas por sua mãe, a professora Margot Proença, e seu pai, o procurador de Justiça Carlos Eduardo Gallo, ambos já falecidos.

No final de julho, o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, informou que a artista enviou à Justiça de São Paulo uma planilha em que informa ter de receber R$ 254 mil pelos meses em que as pensões às quais tem direito não foram pagas.

Em 2010, o benefício foi suspenso pelo governo de São Paulo, uma vez que Proença tinha uma união estável com o empresário Paulo Marinho, não sendo mais filha solteira de funcionário público e, portanto, não elegível ao privilégio.

No mesmo ano da suspensão, o jornal ‘Folha de S.Paulo’ chegou a detalhar que a atriz recebia cerca de R$ 13 mil mensais em benefícios. Após a suspensão do privilégio, a defesa de Maitê recorreu da decisão, alegando que os pais da artista pagaram impostos, deduzidos dos vencimentos deles, para que ela recebesse a pensão.

Anos após um imbróglio na Justiça, o governo do estado reconheceu o direito de Maitê Proença a pensão dos pais e, agora, ela cobra os valores que tem a receber.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias