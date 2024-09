Colo Colo e River Plate empatam (1-1) em Santiago na ida das quartas da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 0:25 Para compartilhar:

Colo Colo do Chile e River Plate da Argentina empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (17), no estádio Monumental, em Santiago, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores-2024.

‘El Cacique’ resistiu em seu estádio diante do favoritismo e da tradição do ‘El Millonario’, tetracampeão do torneio, na primeira batalha entre as duas equipes, apesar de o River ter marcado primeiro por meio de um chute do zagueiro argentino Germán Pezzella no fim do primeiro tempo, aos 43 minutos, sem chances para Brayan Cortés.

Ele recebeu um cruzamento na área após uma cobrança de falta e mandou para o fundo da rede.

O Colo Colo, comandado pelo técnico argentino Jorge Almirón, conseguiu deixar tudo igual na segunda etapa (61′) graças a um disparo do meio-campista Carlos Palacios na saída do goleiro Franco Armani.

Nos acréscimos o árbitro brasileiro Raphael Claus expulsou um jogador de cada lado: Maximiliano Falcón pelo time chileno e Paulo Diaz pelo argentino após os dois se desentenderem.

“É um resultado favorável para nós (…) contra um time muito bom e saímos com um empate. Tudo será decidido em nossa casa, com nossa torcida”, disse o técnico do River, Marcelo Gallardo após o jogo.

Essa partida de volta será disputada em Buenos Aires na próxima quarta-feira. Quem avançar após esse duelo enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto brasileiro entre Fluminense e Atlético-MG.

— Ficha técnica:

Copa Libertadores 2024 – Quartas de Final – Jogo de ida

Colo Colo (CHI) – River Plate (ARG) 1-1

Local: Estádio Monumental David Arellano (Santiago)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Gols:

Colo Colo: Carlos Palacios (61′)

River Plate: Germán Pezzela (43′)

Cartões amarelos:

Colo Colo: Saldivia (34′), Wiemberg (69′), Cortes (76′), Maximiliano Falcón (89′), Castellani (90’+7)

River Plate: Armani (38′), Borja (73′), Diaz (89′)

Expulsões:

Colo Colo: Maximiliano Falcón (90’+1)

River Plate: Paulo Diaz (90’+1)

Escalações:

Colo Colo: Brayan Cortés – Mauricio Isla (Cristian Zavala 86′), Alan Saldivia (Emiliano Amor 46′), Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg – Leonardo Gil (Castellani 70′), Esteban Pavez Suazo (cap), Carlos Palacios, Arturo Vidal (Marcos Bolados 78′), Lucas Cepeda – Marcelo Javier Correa (Guillermo Paiva 78′). Técnico: Jorge Almiron.

River Plate: Franco Armani (cap) – Fabricio Bustos, German Pezzela, Paulo Diaz, Marcos Acuna – Santiago Simón (Leandro González Pirez 90’+3), Claudio Kranevitter (Manuel Lanzini 74′), Ignacio Fernández (Nicolas Fonseca 74′) – Maximiliano Meza (Rodrigo Villagra 63′), Miguel Borja, Claudio Echeverri (Facundo Colidio 63′). Técnico: Marcelo Gallardo.

