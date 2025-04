Colo-Colo e Fortaleza é suspenso após invasão da torcida e mortes no Monumental de Santiago

Depois de empatarem sem gols no primeiro tempo, Colo-Colo e Fortaleza jogaram apenas 24 minutos da segunda etapa, quando a mesma foi interrompida por uma confusão nas arquibancadas e aos arredores do estádio Monumental de Santiago, no Chile. Revoltados com a morte de dois torcedores antes da partida, os chilenos quebraram a barreira de acrílico e invadiram o campo. Depois de cumprir o protocolo de suspender a partida por 45 minutos e, visto que não havia condições mínimas de segurança, o duelo foi suspenso.

Antes da partida, uma confusão do lado de fora do estádio acabou culminando com a morte de dois torcedores que, em princípio, seriam menores de idade. Segundo informações da imprensa local, as mortes vieram após confronto com a polícia. Logo após a confirmação dos óbitos, o caos tomou conta do Monumental.

Enquanto seguia a indefinição, alguns torcedores ainda passavam por trás de um dos gols do estádio, para sair por outro lado. Uma hora e dez minutos após a paralisação, a Conmebol postou em suas redes sociais uma nota lamentando o ocorrido.

“A CONMEBOL lamenta profundamente o falecimento de dois torcedores nas imediações do Estádio Monumental antes do início da partida entre Colo Colo e Fortaleza Esporte Clube. Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias e seres queridos. Estamos juntos neste momento difícil”, dizia a nota oficial.

Uma hora e meia após a suspensão do jogo, a Conmebol confirmou o cancelamento do mesmo. A partir deste momento, o caso será julgado pela Comissão Disciplinar. Na condição de mandante, o Colo Colo pode perder o jogo e determinado o placar de 3 a 0 a favor do Fortaleza, conforme prevê o regulamento.

O julgamento vai analisar todos documentos e provas apresentados pelos responsáveis da organização, inclusive, pelo trio de arbitragem. Além da análise de provas, como as imagens da confusão e da invasão ao gramado.

Perto de mil torcedores do Fortaleza deixaram o estádio sem proteção da policia, porém, de forma tranqüila. Mesmo porque o conflito criado envolveu a torcida local contra a polícia.

O JOGO

O jogo começou com domínio chileno. Envolvendo a defesa do Fortaleza, chegava com perigo. Javier cabeceou e João Ricardo interveio. Depois o goleiro levou um susto, quando o chute de Cepeda acertou a rede, mas pelo lado de fora. O Colo-Colo chegou a ter 76% de posse de bola, porém já não era tão efetivo no ataque.

Sem conseguir jogar, Lucero ficou isolado no ataque, enquanto Marinho não conseguia se desvencilhar da marcação. Quando conseguiu criar, Marinho cruzou e Lucero teve o chute bloqueado. Na reta final, o time brasileiro gastou tempo e conseguiu segurar a igualdade para o intervalo.

O duelo voltou com o mesmo panorama para a segunda etapa, com o Colo-Colo com a posse de bola e o Fortaleza preso na marcação. A partida seguia seu curso normal, até aos 24 minutos do segundo tempo, quando a torcida chilena começou a arremessar objetos no gramado.

A situação escalonou logo depois, quando os vidros que cercam a arquibancada quebraram e a torcida invadiu o campo. Os jogadores do Fortaleza correram para os vestiários e a partida foi paralisada.

Pela Libertadores, o Fortaleza volta a campo no dia 23 de abril, diante do Atlético Bucaramanga, na Colômbia. No fim de semana, o time cearense atua pela terceira rodada, diante do Internacional, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

COLO-COLO-CHI 0 X 0 FORTALEZA

COLO-COLO – Cortés; Isla, Saldivia, Amor e Vegas; Pavez, Vidal, Aquino e Cepeda; Javier Correa e Salomón Rodríguez. Técnico: Jorge Almirón.

FORTALEZA – João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Pol Fernández, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Diogo Barbosa; Marinho (Moisés) e Lucero (Deyverson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CARTÕES AMARELOS – Lucero (Fortaleza).

ÁRBITRO – Gustavo Tejera (URU).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Monumental de Santiago, em Santiago (CHI).