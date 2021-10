Colnago irá suceder Funchal na secretaria especial do Orçamento e Tesouro, dizem fontes

BRASÍLIA (Reuters) – Esteves Colnago irá comandar a secretaria especial do Orçamento e Tesouro no lugar de Bruno Funchal, que pediu exoneração na véspera após o governo indicar que abraçaria a mudança na regra do teto de gastos para conseguir acomodar um novo Bolsa Família mais robusto.

A informação foi confirmada à Reuters por duas fontes do Ministério da Economia com conhecimento do assunto.

Colnago foi um dos quadros do governo do ex-presidente Michel Temer a permanecer na equipe econômica após o presidente Jair Bolsonaro chegar ao poder.

Ministro do Planejamento sob Temer, ele foi nomeado secretário especial adjunto de Fazenda no superministério de Guedes. Atualmente, respondia pela chefia da assessoria especial de Relações Institucionais da pasta.

Segundo uma das fontes, Colnago é internamente visto como um nome associado à defesa do equilíbrio fiscal, experiente e com bom trânsito no Congresso.

(Por Marcela Ayres)

