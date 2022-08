Colnago: Grade de parâmetros do PLOA 2023 pode mudar até o fim do ano

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 20:08 Compartilhe

O secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, afirmou nesta quarta-feira, 31, que a grade de parâmetros do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2023 pode ser alterada até o fim do ano, quando o Congresso deve votar a proposta.

A equipe econômica estimou um crescimento econômico de 2,5% e uma inflação medida pelo IPCA de 4,5%.

Segundo Colnago, o valor do salário mínimo do próximo ano, estimado em R$ 1.302, será atualizado no próximo ano. O secretário ainda detalhou que a proposta prevê um crescimento conservador na receita, de apenas R$ 30 bilhões em relação a 2022.

Ele ainda ressaltou que a despesa pública em relação ao PIB em 2023 volta ao patamar de 2013 e 2014.