Collor passa por audiência de custódia e deve ficar em Maceió até a decisão final

O ex-presidente Fernando Collor de Mello deve passar nesta sexta-feira, 25, por audiência de custódia após ser preso durante a madrugada. A audiência está prevista para às 11h30 e deve ser feita de forma virtual.

+ Gilmar pede destaque e decisão sobre prisão de Collor será analisada pelo plenário

Collor foi preso após uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que recusou os recursos da defesa do ex-presidente. Segundo a defesa, ele foi detido quando tentava embarcar para Brasília para se entregar à Polícia Federal. O ex-chefe do Planalto está detido na Superintendência da PF em Maceió, capital de Alagoas.

A audiência de custódia deve ser comandada pelo juiz instrutor do gabinete de Moraes, Ailton Vieira. A reunião ainda deverá contar com a presença de um membro da Procuradoria-Geral da República (PGR), além do advogado de Collor, Marcelo Bessa.

A tendência é que Collor continue em Maceió até que o plenário do STF acate a decisão dada por Moraes. O julgamento está em 4 a 0 para manter a prisão do ex-presidente, mas a análise deve ficar para o plenário físico após um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes.

Nos bastidores, há a expectativa de que o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, convoque uma sessão extraordinária para a análise do caso ainda nesta sexta-feira, já que não haverá sessões presenciais do STF na próxima semana.

Fernando Collor é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-presidente aguardava os recursos no STF desde 2023, quando foi condenado por cobrar propinas em contratos da BR Distribuidora, entre 2010 e 2014.

De acordo com as investigações, o também ex-senador teria atuado para que a subsidiária da Petrobras assinasse um contrato com a UTC Engenharia para a construção de bases para distribuição de combustíveis.

Conforme o Ministério Público, as irregularidades geraram R$ 29,9 milhões em propinas. O ex-presidente nega as acusações. Além dele, outros dois empresários foram condenados no esquema.

Collor foi o 32° Presidente do Brasil, de 1990 até 1992. Ele renunciou enquanto respondia a um processo de impeachment aprovado pelo Senado. Depois disso, foi senador por Alagoas de 2007 até 2023.