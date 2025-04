Collor ficará em Maceió e será transferido para ala especial de presídio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente Fernando Collor de Mello para uma cela especial de um presídio em Maceió, capital de Alagoas. A decisão mantém o ex-presidente na capital alagoana, atendendo um pedido da defesa.

Collor foi preso na madrugada desta sexta-feira, 25, após a determinação de Moraes, que rejeitou o recurso sobre a condenação no âmbito da Operação Lava Jato. Ele está detido na Superintendência da Polícia Federal em Maceió, mas deve ser transferido para o Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira.

+ Prisão de Collor é mantida após audiência de custódia; defesa pede domiciliar

“O início de cumprimento de pena de reclusão de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, em regime fechado, na Ala Especial no Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió/AL. Em face de sua condição de ex-Presidente da República, observo que o cumprimento da pena na ALA ESPECIAL do referido presídio, deverá ser em cela individual”, afirma a decisão.

Pedido de prisão domiciliar

Na audiência, a defesa de Collor chegou a pedir a prisão domiciliar e justificou a idade avançada do ex-presidente (75 anos), além de apresentar um atestado médico para o tratamento de doenças como Parkinson e Transtorno Bipolar. Moraes negou o pedido e solicitou ao presídio informações sobre as condições do local para tratamento do alagoano.

A prisão do senador deve ser referendada pelo plenário do STF nos próximos dias. No plenário virtual, o julgamento está em 4 a 0 para a manutenção da detenção. A análise, no entanto, deve seguir para o plenário físico após o pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes.

Fernando Collor foi condenado há 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Collor aguardava os recursos no STF desde 2023, quando foi condenado pelo plenário da Corte. Ele é acusado de cobrar propina em contratos da BR Distribuidora, entre 2010 e 2014.

De acordo com as investigações, o também ex-senador teria atuado para que a subsidiária da Petrobras assinasse um contrato com a UTC Engenharia para a construção de bases para distribuição de combustíveis. Conforme o Ministério Público, as irregularidades geraram R$ 29,9 milhões em propinas. O ex-presidente nega as acusações. Além dele, outros dois empresários foram condenados no esquema.

Collor foi o 32° Presidente do Brasil, de 1990 até 1992. Ele acabou renunciando enquanto respondia a um processo de impeachment aprovado pelo Senado. Depois disso, foi senador por Alagoas de 2007 até 2023.