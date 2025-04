Collor é o sétimo ex-presidente a ser preso; relembre

Fernando Collor de Mello se tornou o sétimo ex-presidente a ser preso no Brasil. A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 25, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para o cumprimento imediato da pena por crimes investigados pela Operação Lava Jato.

+ Fernando Collor é preso em Alagoas após decisão de Moraes

Ele está sob custódia na Superintendência da Polícia Federal em Maceió, capital de Alagoas. Com a detenção, Collor entrou na lista de ex-presidentes que foram preso após o mandato, confira:

Hermes da Fonseca

O marechal presidiu o Brasil entre 1910 e 1914. Em julho de 1922, acusado de conspirar no levante militar conhecido como A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Após 6 meses encarcerado, conseguiu habeas corpus e deixou a prisão.

Washington Luís

Foi presidente durante a eclosão da Revolução de 1930. Após 24 de outubro, foi detido e conduzido ao Forte de Copacabana e, no dia 7 de novembro, foi banido politicamente pelo governo provisório. No dia 20 do mesmo mês, exilou-se com a família na Europa.

Arthur Bernardes

Foi chefe do Executivo Federal de 1922 a 1926. Foi preso em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, foi preso em Minas Gerais por participar do motim. Após liberação, foi exilado.

Juscelino Kubitscheck

Presidiu o Brasil de 1955 a 1960. Em 13 de dezembro de 1968, no dia da promulgação do AI-5, foi preso pela ditadura militar. Passou alguns dias encarcerado, mas obteve direito à prisão domiciliar poucos dias depois. Após um tempo, foi liberado em definitivo.

Lula

Em julho de 2017 foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo caso do triplex do Guarujá. Em janeiro de 2018, a pena foi confirmada e ampliada. Com os recursos esgotados em abril daquele ano, teve o pedido de prisão expedido pelo então juíz da Lava Jato Sergio Moro. Foi solto em novembro de 2019, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) contra prisões em segunda instância.

Michel Temer

Também foi detido no âmbito da operação Lava Jato. A ordem de prisão foi expedida em 21 de março de 2019 pelo juíz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio. Quatro dias depois, foi solto por decisão de um desembargador.