Collor contraria versão da própria defesa e diz não fazer uso de medicamentos

Após ser preso na madrugada desta sexta-feira, 25, o ex-presidente Fernando Collor de Melo participou de uma audiência de custódia em que afirmou não ter nenhuma doença ou fazer uso de remédios. A fala contradiz a versão da própria defesa, que solicitou cumprimento da pena em regime domiciliar devido à questões de saúde.

Conduzida por Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, juiz auxiliar do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a entrevista incluiu uma série de perguntas. Em determinado momento, o magistrado questiona se Collor “tem alguma doença ou faz uso de medicamento contínuo” – e o ex-presidente responde “não”.

Porém, os advogados de defesa, Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Thiago Lôbo Fleury, enfatizaram que Fernando Collor já possui a idade avançada de 75 anos e uma séria de comorbidades, o que justificaria a legitimidade da pena em regime domiciliar.

Segundo eles, o ex-chefe executivo necessitaria de “uso diário de medicações, uso de CPAP e de visitas médicas especializadas periódicas”.