College Football: veja como Texas A&M deslanchou no fim para vencer Auburn em clássico da SEC Partida foi marcada pelo baixo desempenho técnico dos ataques

No clássico da divisão Oeste da SEC Conference, Texas A&M Aggies, número 14 do ranking, com sete vitórias e duas derrotas, recebeu Auburn Tigers, número 13 do College Football, no Kyle Field, em College Station, no Texas, pela semana 11. A partida foi completamente insossa, com os dois ataques não produzindo absolutamente nada. Texas acabou ficando com a vitória por 20 a 3, mas a duras penas. O primeiro tempo de partida terminou com o placar em 3 a 3 e o único touchdown do jogo foi feito em uma big six no último quarto.

Zach Calzada passou para apenas 192 jardas e não chegou a end zone. O melhor jogador no ataque dos Aggies foi o running back Isaiah Spiller, que teve boas corridas, foram 21 carregadas para 112 jardas. Todavia, ele também não entrou na end zone.

Já Bo Nix teve apenas 153 jardas, com uma média horrorosa de 3.7 jardas por tentativa de passe. Ele não conseguiu conduzir suas tropas em praticamente nenhuma boa campanha o jogo inteiro. O quarterback de Auburn ainda sofreu uma interceptação no final do jogo. Já o running back Tank Bigsby teve um total de 15 carregadas para 69 jardas na partida.

O jogo

Os Aggies fizeram um grande drive inaugural. Zach Calzada fez um bom trabalho acionando seu tight end, Jalen Wydermyer, com uma recepção de 25 jardas até a linha de 36 de Auburn para o first down. Depois, Demond Demas foi acionado para 16 jardas até a red zone dos Tigers na linha de 18. A situação melhorou ainda mais para os mandantes com uma corrida de 13 jardas de Isaiah Spiller. Porém, a defesa visitante apareceu bem para frustrar a boa campanha e forçar o field goal de Seth Small para 21 jardas: 3 a 0.

Situação similar aconteceu para os Tigers. A campanha de 60 jardas, focada em corridas de Shaun Shivers e Tank Bigsby, chegou até a red zone na linha de 15. Mas Bo Nix não completou passe para Shivers. O kicker Anders Carlson entrou para empatar o clássico da SEC em 3 a 3, com um chute de 32 jardas.

A partida deu uma grande esfriada durante o segundo quarto, desde a última pontuação de Auburn nos 20 segundos finais do primeiro quarto. Os dois ataques não produziram nada e apenas uma campanha dos Tigers chegou ao meio de campo. Foram seis punts seguidos e quando Texas A&M teve a chence de retomar a liderança, Seth Small errou um chute para 42 jardas que passou a direita do Y. Os visitantes ainda devolveram a bola mais uma vez antes de terminar o primeiro tempo de completo domínio defensivo.

Nenhum dos dois times voltou bem do intervalo. Com a primeira posse do segundo tempo, os Aggies foram para seu quarto punt no confronto, com uma campanha negativa. Auburn teve a chance de finalmente tirar a seca de pontos do jogo, chegando até a linha de 16. Carlson foi mais uma vez para o chute, e agora foi a vez do kicker dos Tigers errar um chute de 33 jardas. O empate continuou no Kyle Field, no Texas.

Habemus pontos no Kyle Fields

Após praticamente uma primeira metade de jogo com ataques completamente anulados, os Aggies finalmente chegaram a red zone desde sua primeira campanha. Calzada finalmente fez uma big play, lançando um torpedo de 49 jardas para Caleb Chapman aos 32 do campo de ataque e depois para os 22 com uma recepção de 10 jardas. Na linha de quatro, o ataque cometeu dois false starts seguidos, forçando Texas A&M 10 jardas para trás, até a linha de 14. A situação do time da casa piorou. Seu quarterback conseguiu uma corrida de 10 jardas para o first down. Porém, no fim da jogada, ele teve um contato forte na região do ombro e foi para tenda médica. O drive terminou finalmente com alguma pontuação. Seth Small acertou um chute para 29 jardas: 6 a 3.

Novo three and out para Auburn e Texas A&M aproveitou para ampliar nas poucas chances que teve. Isaiah Spiller fez uma boa corrida de 23 jardas na primeira jogada do drive. Antes do fim do terceiro quarto, Calzada acertou um passe de 18 jardas para Ainias Smith e ainda Spiller correu para 15 jardas até a linha de 30 do campo ofensivo. No começo do último quarto, o ataque não conseguiu avançar a bola em três downs e Small acertou o chute mais longo do jogo: 47 jardas e 9 a 3 no placar.

Enfim, um touchdown

Aos 13:04 do último quarto, um dos times finalmente cruzou o plano de goal. Bo Nix sofreu o sack de Jayden Peevy para 11 jardas. O quarterback dos Tigers sofreu o fumble, Micheal Clemons retornou 24 jardas até a end zone: touchdown! Texas arriscou a conversão de dois pontos para ampliar: 17 a 3 no placar.

A defesa dos Aggies forçou um turnover on downs dos visitantes em uma campanha marcada pelo sack para perda de 15 jardas de Demani Richardson em cima de Bo Nix. Na sequência, Zach Calzada moveu seu ataque até a linha de 18 jardas. O próprio quarterback tentou uma corrida curta para o first down na terceira descida, sem sucesso, e Small entrou mais uma vez para acertar um chute mais tranquilo de 37 jardas: 20 a 3.

O clássico da divisão oeste da SEC terminou com a interceptação de Bo Nix, que na quarta descida forçou um passe arriscado que foi direto para as mãos de Jaylon Jones. Os Aggies correram com a bola até zerar o relógio e encerrar a partida.







