Coliseu, Uffizi e Pompeia são atrações mais visitadas da Itália

ROMA, 13 MAI (ANSA) – O Coliseu, em Roma; as Gallerie degli Uffizi, em Florença e o Parque Arqueológico de Pompeia lideram o pódio dos museus mais visitados na Itália em 2024, segundo dados divulgados pelo Ministério da Cultura italiano.

Com 14,7 milhões de visitantes nacionais e estrangeiros no ano passado, o complexo arqueológico do Coliseu, na capital italiana, levou a medalha de ouro na estatística revelada na última segunda-feira (12) pelo governo. O alto fluxo de público gerou mais de 100 milhões de euros (R$ 625 milhões) ao local.

Em segundo lugar estão as Gallerie degli Uffizi, na Toscana, que receberam 5,2 milhões de pessoas, levando a uma receita de 62 milhões de euros (R$ 387 milhões).

Já o Parque Arqueológico de Pompeia, na Campânia, fecha o pódio, com 4,2 milhões de turistas e bilheteria que bateu o valor de 55 milhões de euros (R$ 344 milhões).

Outros destaques nacionais são o Pantheon, em Roma, com 4 milhões de turistas, seguido pela Galeria da Academia de Florença, com 2 milhões de ingressos. A lista ainda cita o romano Castel Sant’Angelo, o Museu Egípcio de Turim e a Reggia di Caserta, na Campânia com boa participação de público. (ANSA).