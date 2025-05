Colisão entre carreta e van deixa nove mortos e dez feridos em MG

Nove pessoas morreram e dez ficaram feridas na colisão frontal entre uma carreta e uma van na BR-251, em Minas Gerais, informaram os bombeiros nesta quarta-feira (14).

“Essa colisão envolveu uma carreta, que se encontrava vazia, que seguia do nordeste para o Rio Grande do Sul, e uma van que seguia no sentido contrário (…), totalizando 19 vítimas, sendo nove vítimas fatais e dez feridos”, disse o 1º tenente Kollek Pereira da Silva, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em um vídeo distribuído a jornalistas.

Um menor de idade está entre os mortos no acidente, ocorrido na noite de terça-feira, perto da comunidade Barrocão, a 500 km de Belo Horizonte, informaram os bombeiros em um comunicado.

Segundo o tenente Kollek Pereira da Silva, quando os socorristas chegaram ao local, encontraram uma “situação bastante caótica”, com passageiros presos nas ferragens dos veículos.

Oito feridos, todos ocupantes da van, foram levados para hospitais da região. Os ocupantes do caminhão, um motorista e um passageiro, sofreram ferimentos sem gravidade, segundo os bombeiros.

Após os trabalhos de resgate, a perícia técnica da Polícia Civil coletou provas para determinar as causas do acidente, afirmou o tenente.

Os acidentes rodoviários são frequentes no país.

Em abril, 11 pessoas morreram, entre elas duas crianças, e 17 foram hospitalizadas em um acidente de ônibus também em Minas Gerais.

Em fevereiro, 12 estudantes universitários morreram em um acidente entre um ônibus e um caminhão no estado de São Paulo.

