Colisão entre carreta e micro-ônibus mata nove e fere 10 em rodovia de MG

Ao menos nove pessoas morreram e 10 ficaram feridas após uma colisão entre uma carreta e um micro-ônibus (van), na rodovia BR-251, nas proximidades do km 446, próximo a comunidade de Barrocão, em Minas Gerais, na noite de terça-feira, 13.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, várias vítimas ficaram presas as ferragens. As nove vítimas fatais, entre elas uma criança, estavam na van. Outros oito passageiros do veículo ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros.

Dos ocupantes da carreta, dois ficaram feridos, receberam atendimento no local e foram liberados em seguida.

A Polícia Rodoviária Federal atuou na ocorrência para o controle do trânsito e a Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia técnica.

Durante a atuação das equipes de salvamento, o trânsito na rodovia foi suspenso nos dois sentidos.