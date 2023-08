Colisão entre barcos deixa turista morta no sul da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/08/2023 - 17:01 Compartilhe

SALERNO, 3 AGO (ANSA) – Uma turista morreu na tarde desta quinta-feira (3) na Costa Amalfitana após uma grave colisão entre duas embarcações na praia Fiordo di Furore, no sul da Itália.

Até o momento, não há confirmação da identidade da vítima, mas relatos indicam que ela seria uma britânica de 44 anos.

A mulher estava com família a bordo de uma lancha, com um condutor responsável, que, por motivos ainda desconhecidos, colidiu com um veleiro turístico que transportava cerca de 80 pessoas.

Segundo apuração, o impacto foi extremamente violento, ao ponto de lançar a turista ao mar. Ela chegou a ser socorrida e transportada para um hospital próximo do local, mas não resistiu aos graves ferimentos.

O esposo da vítima ficou levemente ferido, enquanto os dois filhos do casal saíram ilesos do acidente.

As autoridades locais abriram uma investigação para apurar o caso e as embarcações envolvidas no acidente foram apreendidas.

Além disso, os condutores foram submetidos a exames toxicológicos. (ANSA).

