Colisão de trens na Índia mata 15 pessoas e deixa várias feridas

Da redação com Reutersi Da redação com Reuters https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-reuters/ 17/06/2024 - 10:54

Um trem de carga colidiu com a traseira de um trem de passageiros parado no Estado indiano de Bengala Ocidental nesta segunda-feira, 17, matando pelo menos 15 pessoas e ferindo dezenas, segundo a polícia, em um acidente que as autoridades ferroviárias atribuíram a um sinal ignorado.

Imagens do local do acidente monstra um amontoado com contêineres do trem de mercadorias espalhados nas proximidades, e um vagão deixado quase na vertical após o acidente, que ocorreu pouco mais de um ano depois que um erro de sinalização causou um dos piores acidentes ferroviários da Índia.

Quinze corpos foram retirados dos vagões destruídos, disse à Reuters Abhishek Roy, um oficial sênior da polícia do distrito de Darjeeling, no leste do Estado, local do acidente.

Pelo menos 54 pessoas ficaram feridas e as equipes de resgate da polícia e da força nacional de resposta a desastres estavam trabalhando com médicos e moradores da área para remover os destroços dos vagões descarrilados, acrescentou Roy.

O trem de carga atingiu o Kanchanjunga Express que viajava para Calcutá, a capital de Bengala Ocidental, vindo do Estado de Tripura, no nordeste do país, fazendo com que três vagões do trem de passageiros saíssem dos trilhos.

Não ficou imediatamente claro quantos passageiros estavam a bordo no momento. Entre os mortos estavam o maquinista do trem de carga e um guarda do trem de passageiros, disse aos repórteres Jaya Varma Sinha, chefe do conselho ferroviário que administra a rede nacional.

O acidente aconteceu depois que o maquinista do trem de carga não respeitou um sinal e bateu na traseira do trem, acrescentou Sinha. O trabalho de resgate foi concluído, disse Sinha, e as autoridades estavam trabalhando para restabelecer o tráfego.

Há um ano, 288 pessoas morreram no Estado vizinho de Odisha, no pior acidente ferroviário da Índia em mais de duas décadas, causado por uma falha de sinal.