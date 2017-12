Colisão de trens na Alemanha deixa 50 feridos

Ao menos 50 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (5) à noite em uma colisão entre dois trens perto de Dusseldorf, oeste da Alemanha, anunciou a Polícia Federal à AFP.

O acidente aconteceu às 19h30 locais (16h30 de Brasília), quando uma composição de passageiros se chocou com um trem de carga perto da estação de Meerbusch, no estado de Renânia do Norte-Vestfália, o mais povoado do país, segundo comunicado da Deutsche Bahn, a companhia nacional de trens.

Por enquanto, as causas do acidente não foram comunicadas.

O trem de passageiros pertence à companhia National Express. A Deutsche Bahn privatizou nos últimos anos várias de suas linhas regionais.

Em maio, sete pessoas ficaram com ferimentos leves no descarrilamento de um trem regional no leste da Alemanha devido a um deslizamento de terra.