Colisão de trens deixa 17 feridos em cidade na Itália

ROMA, 11 DEZ (ANSA) – Uma colisão entre dois trens na noite do último domingo (10), na Itália, deixou 17 pessoas com ferimentos leves, sendo que seis delas precisaram ser hospitalizadas, e provocou transtornos no tráfego ferroviário.

O acidente ocorreu por volta das 20h20 (horário local) entre um Frecciarossa, um comboio de alta velocidade, e um trem regional, quando ambos circulavam a baixa velocidade na linha Bolonha-Rimini, em Faenza, na região de Ravenna.

Equipes de resgate e os bombeiros foram acionados e intervieram para retirar os passageiros do trem. Na sequência, um outro trem levou as pessoas para a estação central de Bolonha.

Até o momento, as causas e a dinâmica exata do acidente estão sendo reconstruídas. Segundo as autoridades locais, evidentemente, algo deu errado com as comunicações.

Hoje (11), a operadora ferroviária Trenitalia anunciou que o tráfego na rede de alta velocidade voltou ao normal após várias horas de interrupção causada pela colisão. No entanto, os atrasos permanecem nos serviços regionais e intermunicipais na área. (ANSA).

