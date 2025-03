Colisão de petroleiro e cargueiro fere mais de 30 no Reino Unido

LONDRES, 10 MAR (ANSA) – Uma colisão entre um petroleiro e um navio cargueiro deixou pelo menos 32 feridos e provocou risco de vazamento no litoral do Reino Unido nesta segunda-feira (10).

De acordo com a Guarda Costeira britânica, o acidente ocorreu perto do Porto de Hull, no Mar do Norte, e deflagrou incêndios nas duas embarcações.

A mídia local diz que pelo menos 32 pessoas ficaram feridas, e a Guarda Costeira determinou a realização de análises para avaliar o impacto de uma “provável poluição”.

Toda a tripulação do petroleiro Stena Immaculate já foi evacuada, mas ainda não está claro se os marinheiros do cargueiro Solong também já foram resgatados.

O porta-contêineres, pertencente a um armador alemão e com bandeira de Portugal, viajava a uma velocidade de cerca de 16 nós (30 km/h), enquanto o petroleiro, de propriedade sueca e com bandeira dos EUA, estava quase parado após ter ancorado perto de Hull. (ANSA).