Colisão de bondes em Turim deixa ao menos 11 feridos

TURIM, 9 DEZ (ANSA) – Um acidente envolvendo dois bondes deixou pelo menos 11 pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (9) em Turim, na Itália. A colisão entre um veículo da linha 9 e um da linha 16 ocorreu em Corso Tassoni, no distrito de San Donato. Os bondes bateram perto da Piazza Bernini, na direção do hospital Maria Vittoria. Um dos motoristas e outros 10 passageiros ficaram levemente feridos. Todos foram socorridos e levados para os hospitais mais próximos da região. Ao todo, cinco ambulâncias, bombeiros e carabineiros foram mobilizados para atender o chamado. Até o momento, não está claro como o acidente ocorreu, mas as autoridades italianas estão investigando o caso. (ANSA)