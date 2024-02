Colisão da árbitra assistente Guadalupe Porras com câmera na Espanha choca mundo do futebol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/02/2024 - 21:50 Para compartilhar:

A árbitra assistente Guadalupe Porras sofreu um ferimento na cabeça, durante a vitória por 3 a 1 do Bétis sobre o Athletico Bilbao, no domingo, pelo Campeonato Espanhol, após se chocar com um operador de câmera e sangrou bastante. As fotos da consequência da colisão correram o mundo ao longo do final de semana, mas apenas nesta segunda-feira foi divulgado um vídeo que mostra o momento exato em que a profissional se feriu.

As imagens mostram Porras saindo da bandeira de escanteio e correndo pela linha lateral, quando o operador, fora do campo de jogo, corre para acompanhar um dos gols do Betis. Desatento, ele se coloca no percurso da assistente, que bate com a cara na câmera e vai ao chão. Por causa disso, Porras foi levada ao hospital, com um corte na cabeça, e teve de ser substituída pelo quarto árbitro.

“Aos 13 minutos, coincidindo com a concretização do primeiro gol, uma câmara de televisão foi colocada na área de trabalho da minha auxiliar número 1, que no exercício da sua função iria se deslocar para o centro do campo como indicado nas Regras do Jogo: Como consequência desta ação do cinegrafista de televisão, houve um golpe violento na cabeça da minha assistente com a referida câmera, o que causou uma grande ferida em seu rosto. Ela também perdeu conhecimento, ficando atordoada no chão”, relatou o árbitro da partida na súmula.

O ferimento não foi grave, mas a situação causou revolta na comunidade da arbitragem espanhola. Também na súmula, o árbitro relatou que, mesmo depois do acidente, o operador de câmera não mudou o comportamento. “Mais tarde, no segundo tempo, o referido cinegrafista apareceu novamente na mesma área e, em uma ocasião, quando olhava para o assistente 1, que neste caso, como exige o regulamento, passou a ser o quarto árbitro, percebi que o cinegrafista estava atrapalhando os jogadores e preparadores físicos que faziam exercícios de aquecimento”.

Em nota, o Comitê de Árbitros da Espanha (CTA) mostrou insatisfação com o episódio e disse que o cinegrafista ultrapassou os limites. De acordo com o jornal espanhol Marca, a atuação dos profissionais audiovisuais dentro do gramado já são motivo de reclamações da CTA há algum tempo. O regulamento do Campeonato Espanhol permite a presença de dois profissionais com steadycams, como é chamado o equipamento utilizado para captar imagens em movimento, nas partidas – um de cada lado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias