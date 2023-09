‘Coligação vitoriosa’, diz Ricardo Nunes sobre possível apoio de União Brasil e PL a sua pré-candidatura

Marina Miano Cardosoi Marina Miano Cardoso https://istoe.com.br/autor/marina-miano-cardoso/ 29/09/2023 - 12:55 Compartilhe

Durante entrevista ao podcast “IstoÉ Eleições 2024”, o atual prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que se lançou como pré-candidato à reeleição, falou sobre possíveis alianças políticas com os partidos União Brasil e PL. “Montamos uma coligação vitoriosa”, afirmou, em referência às eleições municipais de 2020.

Ao ser questionado sobre a possibilidade do União Brasil, PSDB e o PL lançarem candidaturas próprias e, somente em um provável segundo turno, apoiarem a sua reeleição, Ricardo Nunes revelou que espera o apoio das legendas ainda no primeiro turno. “O vereador Milton Leite disse que o União Brasil estará com a gente. Se você observar o horário eleitoral do União Brasil, a maioria das inserções é sobre mim, no intuito de mostrar o que está sendo feito na cidade de São Paulo.”

Já sobre o PL, o pré-candidato afirmou que “o vereador Isac Félix (PL-SP), que é presidente municipal do Partido Liberal, e o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues disseram publicamente, durante o evento de aniversário da comunidade Paraisópolis, que a sigla estará comigo. Até porque o partido, assim como o União Brasil, fez parte da nossa coligação vitoriosa em 2020”.

“Hoje essa coligação é liderada por mim, depois da morte de Bruno Covas [ex-prefeito de São Paulo] no dia 16 de maio de 2021”, completou.

Ricardo Nunes destacou ainda que irá respeitar a decisão dos partidos de lançarem suas próprias candidaturas, mas acredita que eles estarão juntos para proteger a cidade de São Paulo de uma suposta extrema esquerda.

