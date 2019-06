Colhendo frutos

A Record TV continua tirando lasquinha de sua novela Jesus, de Paula Richard. Dirigida por Miranda, a trama tem feito sucesso em Angola e Portugal e, por esse motivo, os protagonistas Dudu Azevedo (Jesus) e Day Mesquita (Maria Madalena) embarcarão para Angola no fim do mês. E, no dia 1º de julho, o último capítulo será exibido em cinemas de Angola e, em uma dessas salas, os atores estarão presentes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.