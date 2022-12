Colheitas de trigo e canola do Canadá ficam menores do que o esperado devido à seca

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 14:27 Compartilhe

Por Rod Nickel

WINNIPEG, Manitoba – As colheitas de trigo e canola do Canadá foram menores do que o esperado devido às condições de seca em partes das pradarias na região oeste, mas ainda assim superaram o ano passado, mostrou um relatório do governo nesta sexta-feira.

A guerra na Ucrânia restringiu a oferta global de trigo e óleo vegetal, dos quais o Canadá é um grande produtor. As condições de seca na Argentina aumentaram ainda mais as preocupações com a segurança alimentar.

O Canadá, no entanto, produziu sua terceira maior safra de trigo de todos os tempos, recuperando-se da severa seca do ano passado.

O Statistics Canada estimou a produção total de trigo em 33,8 milhões de toneladas, abaixo da estimativa de setembro de 34,7 milhões, mas ainda 52% acima do ano passado.

A estimativa ficou 1 milhão de toneladas abaixo da expectativa média da indústria, de 34,8 milhões de toneladas.

A StatsCan realizou uma pesquisa com agricultores em novembro para produzir suas estimativas, mas usou imagens de satélite para o relatório de setembro.

“A StatsCan está reconhecendo condições de umidade mais pobres, aquela seca de final de temporada que afetou o sul de Saskatchewan e o sul de Alberta”, disse Ed Broschinski, analista de commodities da MarketSense.

A produção de trigo de primavera totalizou 25,7 milhões de toneladas, abaixo da estimativa de setembro de 26,1 milhões. A colheita do cereal do tipo duro, o trigo usado para fazer macarrão, foi de 5,4 milhões de toneladas, abaixo da estimativa anterior da StatsCan de 6,1 milhões.

Dada a grande oferta de trigo da Rússia e da Austrália, o rebaixamento da safra de trigo do Canadá pode ser apenas um leve suporte para os preços, disse Broschinski.

