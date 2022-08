Colheita na área da Cooxupé avança 5 pontos porcentuais e atinge 85,48%

Estadão Conteúdo 24/08/2022 - 13:42 Compartilhe

São Paulo, 24 – A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), uma das maiores exportadoras do produto, informou que a colheita em sua área de atuação atingia 85,48% do total estimado para a safra 2022 na última sexta-feira, 19, ante em comparação com 79,84% uma semana antes. Na mesma época de 2020, última de bienalidade positiva, como a atual, os trabalhos alcançavam 89,17%.

Em igual período do ano passado, a área colhida atingia 85,65% do total, disse a cooperativa, em boletim semanal.

Por área de atuação da Cooxupé, os cafeicultores de São Paulo reportaram a colheita mais lenta, com 74,20% do total retirado do campo.

No Cerrado Mineiro, a colheita alcançou 82,79% da área plantada; enquanto no sul de Minas, onde os trabalhos estão mais adiantados, o porcentual era de 88,28%.