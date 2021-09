Colheita dos EUA atinge 10% do milho e 6% da soja; avaliações melhoram, diz USDA

CHICAGO (Reuters) – As avaliações de condição para as safras de milho e soja dos Estados Unidos melhoraram durante a semana passada e a colheita de ambas as safras estava em andamento no cinturão de produção do Centro-Oeste, disse o Departamento de Agricultura dos EUA nesta segunda-feira.

Nacionalmente, a safra de milho foi 10% concluída, o USDA disse em um relatório de progresso semanal, acima dos 4% da semana anterior e à frente da média de cinco anos de 9% para esta época do ano. Por Estado, o milho foi 4% colhido no Iowa e 11% colhido em Illinois, os dois maiores produtores americanos de grãos para ração. [US/COR]

O USDA avaliou 59% da safra de milho dos EUA em condições de bom a excelente, 1 ponto percentual acima da semana anterior, e as avaliações da soja melhoraram 1 ponto, para 58% de bom a excelente. Os analistas consultados pela Reuters, em média, não esperavam nenhuma mudança para nenhuma das safras.

Os produtores começaram a plantar trigo de inverno que será colhido em 2022. O USDA disse que 21% da safra foi semeada até domingo, logo abaixo da estimativa média dos analistas de 22%, mas acima da média de cinco anos de 18%.

(Reportagem de Julie Ingwersen)

