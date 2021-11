Colheita do milho e da soja nos EUA estão 95% concluídas, diz USDA

Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os produtores dos Estados Unidos se aproximaram do fim de suas colheitas de milho e soja, mas o ritmo de seu trabalho de campo foi mais lento do que os analistas esperavam.

O relatório semanal de progresso da safra do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também mostrou que as condições da safra de trigo de inverno se deterioravam à medida que se aproximava do período de dormência.

As colheitas de milho e soja estavam 95% concluídas até 21 de novembro, 1 ponto percentual abaixo da média das estimativas fornecidas em uma pesquisa da Reuters com 11 analistas de mercado.

Para o trigo de inverno dos EUA, que será colhido em 2022, as classificações de bom a excelente caíram para 44%. Os analistas, em média, esperavam que o USDA classificasse 46% da safra em condições boas a excelentes, sem mudança em relação à semana anterior. As estimativas de classificações boas a excelentes variaram de 45% a 47%.

O plantio do trigo de inverno foi 96% concluído, disse o USDA, 1 ponto percentual a menos do que as expectativas do mercado. Há uma semana, o plantio do trigo de inverno estava 94% concluído.

