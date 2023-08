Colheita de vinho francês pode sofrer em meio à onda de calor

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/08/2023 - 5:03 Compartilhe

As temperaturas escaldantes na região sul de França estão prejudicando a lendária indústria vinícola do país, prevendo-se que o clima quente comprima a produção em até 20%, alertam os especialistas.

As condições flagrantes em regiões vinícolas lendárias como o Ródano – onde o mercúrio ultrapassou recentemente os 41 graus – fizeram com que as autoridades locais aconselhassem os produtores a colher as suas uvas no escuro, alegadamente para preservar a temperatura e o aroma.

O enólogo Jerome Volle acorda às 3 da manhã para vencer o calor, enquanto espera temperaturas mais amenas.

“[O calor] queima um pouco as uvas, então perdemos um pouco de produção como viticultores”, disse Volle, 49 anos, acrescentando que as coisas “não serão ruins se [o tempo quente] não durar muito”.

E embora a diminuição da produção em qualquer medida signifique que os vinhos premiados da região serão mais caros e muito mais difíceis de encontrar, há supostamente uma fresta de esperança que fará de 2023 um ano inesquecível.

“Este ano estamos numa concentração tardia que vai elevar a qualidade das uvas”, disse Volle.

“Portanto, o custo do vinho, assim como a suavidade e os aromas que surgirão, farão um vinho bastante excepcional para a colheita de 2023.”

Em agosto passado, a França teve a sua primeira colheita de vinho – um processo que geralmente se estende até outubro – devido a uma seca que durou quase todo o verão.

