Colheita de trigo no RS alcança 3% da área cultivada; plantio de milho verão atinge 62%

06/10/2023 - 12:42

Brasília, 6 – O Rio Grande do Sul iniciou a colheita de trigo da safra 2023, informou a Emater/RS em boletim semanal. A retirada do cereal atingiu 3% da área cultivada no Estado. De acordo com a Emater, a diminuição das precipitações e a continuidade de alguns dias ensolarados possibilitaram os trabalhos no campo.

Conforme a Emater, as lavouras progridem em direção ao estágio de enchimento de grãos (58%) e maturação (23%). “Nessas fases, determina-se a produtividade, incluindo o tamanho e a qualidade dos grãos, pois o número de plantas e a quantidade de grãos por planta já foram definidos nos estágios iniciais do crescimento do trigo”, afirmou a empresa de assistência técnica.

A Emater observou que na região de Bagé as condições climáticas adversas ao longo do último mês afetaram as lavouras implantadas no início da janela de plantio com danos causados pela incidência de fungos. “Os acionamentos do Proagro aumentam à medida que as lavouras atingem a fase de maturação. Em Alegrete, as estimativas apontam redução de 15% no potencial produtivo da cultura. As perdas na região, até o momento, correspondem a 10% em relação à produtividade inicialmente prevista”, destacou a Emater.

Na região de Santa Rosa, a colheita alcançou 11% da área plantada. Das lavouras implantadas, 32% estão em enchimento de grãos, 57% em maturação. Na região, a Emater também já identificou redução média de 16% na produtividade, de 3.267 kg por hectare em relação ao estimado inicialmente, de 2.735 kg por hectare. Na região das Missões, a redução de produtividade é de aproximadamente 20%. “Algumas cargas recebidas por cooperativas já foram classificadas como triguilho, que apresenta PH abaixo de 72 e valor de venda a R$ 30,00/sc. de 60 kg”, apontou a Emater.

Em relação à safra 2023/24, a Emater informou que 62% da área estimada para milho verão já foi semeada. Segundo a empresa pública, as lavouras estão em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo, que foi favorecido pela menor incidência de chuvas. “De maneira geral, as lavouras já se recuperaram da aparência clorótica devido à redução da atividade fotossintética, ocorrida nas semanas anteriores, quando as chuvas eram frequentes. Nesse período, foi retomada a adubação nitrogenada em cobertura, aproveitando a umidade presente no solo e considerando as previsões de novas precipitações”, relatou a Emater. A semeadura de milho silagem foi finalizada nas regiões de Erechim e Frederico Westphalen com as lavouras em germinação e desenvolvimento vegetativo.

Já o cultivo de arroz, em estágio inicial, foi prejudicado pelas chuvas frequentes que dificultam a entrada das máquinas para preparo do solo, segundo a Emater. A produtividade é estimada em 8.359 kg/ha. Segundo a Emater, em algumas regiões, como em Bagé, o plantio alcançou 10% da área prevista. “As lavouras semeadas neste período estarão estabelecidas dentro da época preferencial, que se estende até 10 de novembro, o que faz coincidir com o período de maior disponibilidade de radiação solar no início da fase reprodutiva”, destacou a Emater.

