Colheita de trigo da França chega a 14%, condições do milho permanecem boas

PARIS (Reuters) – Agricultores da França colheram 14% da safra de trigo mole deste ano até 4 de julho, contra 5% na semana anterior, disse o escritório agrícola FranceAgriMer nesta sexta-feira.

A colheita progrediu em comparação com apenas 1% um ano atrás, refletindo um início precoce dos trabalhos de campo este ano após o clima quente e seco no final da primavera.

Espera-se que a colheita da França traga resultados contrastantes, com rendimentos fracos no sul, mas volumes muito melhores no norte, onde as chuvas recentes atenuaram a seca.

Estima-se que 63% do trigo mole estava em boas ou excelentes condições, um pouco abaixo dos 64% da semana anterior, disse a FranceAgriMer em relatório de safra de cereais.

A colheita de cevada de inverno atingiu seus estágios finais, com 83% da colheita colhida até segunda-feira, contra 43% uma semana antes e apenas 9% um ano atrás, mostrou o relatório.

A colheita de cevada de inverno estava 15 dias à frente do ritmo do ano passado e quatro dias à frente do progresso médio dos últimos cinco anos, disse FranceAgriMer.

A colheita de trigo duro estava 50% concluída, enquanto 14% da colheita de cevada da primavera havia sido cortada.

Prevê-se que o clima predominantemente quente e seco esta semana, seguido por condições muito quentes previstas para a próxima semana, mantenha a rapidez dos trabalhos de campo.

Traders estão monitorando se as altas temperaturas na próxima semana estressam algumas lavouras de milho, que estão entrando na fase crucial de polinização.

Estima-se que 84% do milho foi classificado como bom ou excelente na segunda-feira, ligeiramente acima dos 83% da semana anterior e comparado com 89% no ano anterior.

(Por Forrest Crellin e Gus Trompiz)