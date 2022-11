Colheita de trigo atinge 52% da área no RS, diz Emater

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2022 - 14:06 Compartilhe

São Paulo, 18 – A colheita de trigo no Rio Grande do Sul atinge 52% da área de 1.458.026 hectares, segundo a Emater. A produtividade estimada é de 3.210 quilos por hectare.

“Houve grande atividade e concentração de máquinas e equipamentos nas lavouras para a rápida retirada dos grãos maduros, antes que sofram eventuais danos por ocorrência de chuvas, diminuindo a qualidade”, disse a Emater em nota. “A colheita só não avançou mais em função de o cereal ainda estar em fase de finalização da maturação, mas as plantas apresentam ótima qualidade e sanidade e completam o ciclo dentro de parâmetros normais.”

Quanto ao plantio da safra de verão 2022/23, a Emater disse que 30% da lavoura de soja está semeada. Conforme a empresa, a maior parte da área semeada tem germinação um pouco mais lenta do que o habitual devido às baixas temperaturas noturnas e à rápida diminuição da umidade nos solos. “As lavouras emergidas apresentam plantas ainda de estatura baixa e folhas pequenas, mas sem sintomas de danos ou ataque de pragas e doenças. A ocorrência de chuvas entre 12 e 13/11 e a reposição de umidade deverão acelerar e uniformizar o estabelecimento inicial, um dos fatores principais na definição do potencial produtivo.”

De acordo com a Emater, a área com soja no Estado deve ser de 6.568.607 hectares. A produtividade estimada é de 3.131 kg/ha.

Em relação ao milho, 80% da área está semeada, com 78% das lavouras em desenvolvimento vegetativo. O processo reprodutivo ocorre em 22% dos cultivos.

“Há apreensão por parte dos produtores em razão da previsão de ocorrência de períodos mais secos e quentes. O eventual estresse, principalmente hídrico, causa problemas na polinização, na formação e no desenvolvimento das espigas, repercutindo em queda na produção”, explica a Emater.

A área estimada de milho 2022/2023 é de 831.786 hectares. A produtividade esperada é de 7.337 kg/ha.

