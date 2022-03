Colheita de soja supera 80% das áreas no Paraná; condição do milho tem melhora

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja alcançou 83% das áreas cultivadas na safra 2021/22 do Paraná, avanço de oito pontos percentuais na semana, enquanto o plantio de milho caminha para o encerramento dos trabalhos com 97% das lavouras semeadas, informou nesta terça-feira o Departamento de Economia Rural (Deral).

A retirada de grãos de soja dos campos está atrás da média verificada no mesmo período do ciclo passado, que indicava 88%.

O órgão ligado ao governo estadual identificou uma nova melhora nas condições das lavouras da oleaginosa e passou a classificar 59% como boas, contra 55% na semana anterior.

Ainda assim, o patamar segue bem abaixo dos 84% vistos um ano antes, considerando que diversas lavouras de 2021/22 colhidas mais cedo foram severamente atingidas pela seca.

As áreas consideradas médias seguem em 29%, e as ruins caíram de 16% para 12% no comparativo semanal.

Para o milho, o plantio da segunda safra cresceu três pontos percentuais na semana, e está em linha com os 97% registrados um ano antes.

O Deral passou a avaliar 97% das lavouras do cereal como boas, contra 95% na semana passada e 94% no mesmo período do ciclo anterior. O restante das áreas está em condições médias.

(Por Nayara Figueiredo)

