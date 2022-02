Colheita de soja se aproxima de 30% das áreas no Paraná; plantio de milho atinge 36%

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja 2021/22 alcançou 29% das áreas no Paraná, avanço de oito pontos percentuais no comparativo semanal, enquanto o plantio de milho segunda safra atingiu 36%, disse nesta terça-feira o Departamento de Economia Rural (Deral).

No mesmo período do ano anterior, os trabalhos da soja ainda estavam em 8% das lavouras, após problemas climáticos que atrasaram o andamento da safra.

O economista do Deral Marcelo Garrido afirmou que nesta temporada o clima tem colaborado para a retirada dos grãos dos campos.

Além disso, a colheita da oleaginosa está mais acelerada devido à quebra de produção em diversas regiões, que reduziu o volume a ser colhido.

“Teremos nova divulgação na quinta-feira”, afirmou Garrido sobre o próximo levantamento mensal para a produção do Estado.

Já para o milho segunda safra, houve avanço de sete pontos percentuais no plantio na semana e a semeadura está à frente dos 11% registrados um ano antes.

Na avaliação do órgão ligado ao governo estadual, as lavouras de soja em condições boas passaram de 36% para 38% na semana, enquanto as áreas classificadas como médias saíram de 32% para 30%.

Um ano antes, 80% das lavouras eram consideradas boas e somente 3% ruins.

Para o milho safrinha, houve avanço de um ponto percentual nas áreas boas, para 85%, e 15% foram classificadas como médias.

Em relação ao milho de primeira safra, a colheita chegou a 38%, ante 26% na semana passada e 34% no mesmo período do ciclo anterior.

(Por Nayara Figueiredo)

