Colheita de soja no Brasil atinge 40% da área, diz AgRural

São Paulo, 2 – A colheita da safra de soja 2019/20 alcançou, na última quinta-feira, 27, 40% da área cultivada no Brasil, de acordo com levantamento da consultoria AgRural. O número representa atraso de 12 pontos porcentuais ante igual período do ano passado, quando a colheita estava em 52% da área, mas supera ligeiramente a média de cinco anos. Na comparação semanal, a área colhida avançou nove pontos porcentuais.

De acordo com a consultoria, Mato Grosso segue liderando os trabalhos de campo e caminha para a reta final, com 83% de suas lavouras já retiradas. Nos demais Estados produtores, a colheita continua em ritmo forte, apesar do atraso em virtude do plantio tardio da safra e do excesso de chuva em algumas regiões durante o mês de fevereiro.

“Essas chuvas atrapalham a colheita em algumas áreas, mas favorecem a produtividade das lavouras semeadas mais tarde, com destaque para o Matopiba”, informa a AgRural em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

No relatório semanal, a AgRural destaca que o Rio Grande do Sul ainda preocupa. O Estado, que já registra quebra na produção por estiagem severa no início do ciclo, recebeu chuvas esparsas na semana passada, contudo deve permanecer predominantemente seco no início deste mês.

“Elas (chuvas esparsas) não foram suficientes para reverter as perdas de produtividade causadas pelo tempo quente e seco que predominou ao longo do mês”, alerta a consultoria.

A AgRural informou também que vai cortar pela terceira vez consecutiva a sua estimativa de produção do Estado no relatório de março.

A consultoria estima que a produção de soja do País na safra 2019/20 deve atingir recorde de 125,6 milhões de toneladas. A projeção será atualizada na primeira quinzena de março.