Colheita de soja no Brasil alcança 0,4% da área, abaixo da média, afirma AgRural

São Paulo, 13 – A colheita da safra de soja 2019/20 alcançou, na última quinta-feira (9), 0,4% da área cultivada no Brasil, de acordo com levantamento da consultoria AgRural. O número representa atraso ante o ano passado, quando a colheita estava em 2,1% da área, e ante a média dos cinco anos anteriores, de 0,7%.

“Essa área já colhida está restrita a Mato Grosso, onde as máquinas passaram por 1,5% da área”, informa a consultoria em nota. Já no Paraná a colheita começa em áreas pontuais nas regiões sudoeste e oeste, mas só devem avançar em fevereiro por causa do atraso no plantio.

A AgRural elevou, na semana passada, a estimativa para a produção de soja do País na safra 2019/20. A projeção subiu de 122,2 milhões de toneladas para 123,9 milhões de toneladas. O aumento se deve, de acordo com a consultoria, à expectativa de maior produtividade em diversos Estados, especialmente Paraná e Goiás. Já no Rio Grande do Sul e na região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), foram feitos cortes “devido ao tempo quente e seco de dezembro”.

A AgRural destaca que os números de produtividade ainda podem passar por mudanças, já que a semeadura ocorreu com atraso na maior parte dos Estados em decorrência das chuvas irregulares entre setembro e novembro de 2019. A consultoria estima que Mato Grosso deve ter produtividade recorde por causa do clima favorável desde outubro.