Colheita de soja do Rio Grande do Sul chega a 80% das áreas com clima favorável

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja 2020/21 do Rio Grande do Sul registrou avanço significativo de 19 pontos percentuais ao longo da última semana, beneficiada pelo tempo seco, e alcançou 80% da área plantada, disse a Emater-RS nesta quinta-feira.

Mesmo com o avanço, os trabalhos seguem atrasados em relação às temporadas anteriores, de acordo com informativo semanal do órgão ligado ao governo gaúcho.

Em igual período do ano passado, a colheita da oleaginosa atingia 93% da área cultivada, enquanto a média histórica de cinco anos é de 89%.

“O produtor está satisfeito com a produtividade e com os preços praticados, que continuam em alta”, disseram os técnicos da Emater-RS.

A entidade espera que a safra de soja gaúcha atinja um recorde de 20,2 milhões de toneladas nesta temporada, conforme projeção divulgada no fim de março. Isso pode fazer com que o Rio Grande do Sul supere o Paraná e volte a ser o segundo maior produtor da oleaginosa no país.

No milho, a Emater-RS destacou que a colheita da safra de verão teve avanço modesto de 2 pontos percentuais na semana, pois muitos produtores ainda priorizam os trabalhos na soja e arroz. Mesmo assim, segue à frente da média de cinco anos.

Segundo os dados da entidade, a colheita de milho do Rio Grande do Sul alcançou 82% da área plantada, em linha com o registrado em igual período do ano anterior e acima da média histórica de 76%.

“O produto segue com boa cotação, o que favorece produtores que tiveram considerável redução de produtividade em suas lavouras, causada pela estiagem da primavera e agora por novo estresse hídrico”, disse a Emater-RS.

(Por Gabriel Araujo)

Veja também