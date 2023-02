Colheita de soja do Paraná avançará nos próximos dias e expectativa ótima, diz Deral

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 16:01 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) -A colheita de soja do Paraná na safra 2022/23 atingiu 2% da área total cultivada no Estado, com um atraso que resultou em apenas pouco mais de 100 mil hectares colhidos, mas a expectativa é de evolução dos trabalhos nos próximos dias, à medida que uma parte importante das lavouras entra em maturação, apontou nesta terça-feira o Departamento de Economia Rural (Deral).

O ritmo de colheita está atrasado ante 2021/22 após as lavouras registrarem um alongamento de ciclo em meio a uma temporada mais chuvosa. O percentual colhido até segunda-feira representa um atraso de 13 pontos percentuais ante o visto nesta mesma época do ano passado, segundo dados do Deral. Até a semana passada, o importante produtor brasileiro de soja havia colhido apenas 1% da área estimada.

Contudo, o especialista do Deral Edmar Gervásio não vê motivo para preocupação.





“A safra, de modo geral, caminha com certa tranquilidade. A expectativa é de uma ótima produção, tanto para a primeira safra de milho como para a soja. A colheita ainda segue lenta, atrasada se comparar a safra anterior, porém não muito fora da média histórica”, declarou ele.

Segundo Gervásio, “os próximos dias devem apresentar um avanço na colheita”. De acordo com o Deral, 27% da área está em maturação.

Além disso, a expectativa é de menos chuvas nos próximos dias no Paraná, com precipitações abaixo da média história até o final da semana, segundo dados do terminal Eikon, o que deve favorecer a colheita.

O Paraná projeta uma área plantada recorde de soja na safra 2022/23, prevista em 5,74 milhões de hectares, aumento de 1% na comparação com a temporada passada.

MILHO

Já o plantio de milho segunda safra, realizado após a colheita de soja, foi concluído em apenas 4% da área total, 1 ponto percentual acima do dado da semana anterior, também com forte atraso na comparação com os 19% do mesmo período do ano passado.





O Deral manteve as avaliações para a safra de soja, apontando que 81% das lavouras estão em boa condição, após ajustar para baixo a estimativa de safra para 20,7 milhões de toneladas, ao final de janeiro. O volume representa um aumento de quase 70% na comparação com a temporada passada, quando a seca devastou as lavouras.

No caso do milho segunda safra, 100% das lavouras estão em boas condições. O Deral estima a colheita em 15,37 milhões de toneladas, alta anual de 16%.

Já a colheita de milho primeira safra atingiu 4% das áreas, também abaixo dos 19% do mesmo período do ano passado.

O órgão estadual estima a produção de milho verão em 3,69 milhões de tonelada, avanço anual de 24%.

(Por Roberto Samora; edição de Nayara Figueiredo)

