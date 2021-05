Colheita de soja do RS atinge 87%; produtores aumentam foco nas safras de inverno

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja 2020/21 do Rio Grande do Sul avançou 7 pontos percentuais ao longo da última semana, atingindo 87% das áreas plantadas e se encaminhando para a parte final do ciclo, enquanto produtores preparam a semeadura do trigo para a safra de inverno, disse a Emater-RS nesta quinta-feira.

Os trabalhos da oleaginosa, mesmo assim, seguem defasados em relação às safras anteriores, de acordo com o órgão ligado ao governo gaúcho. Em igual período de 2019/20, 96% das lavouras haviam sido colhidas, enquanto a média histórica de cinco anos para este momento é de 94%.

“Na semana, muitas lavouras foram colhidas com grão de baixa umidade, significando perda de peso do produto”, afirmou a Emater-RS, que espera que a safra da oleaginosa no Estado atinja um recorde de 20,2 milhões de toneladas neste ano, conforme estimativa publicada no final de março.

Entre as regiões com trabalhos mais adiantados estão as de Soledade, com 98% das lavouras colhidas, Frederico Westphalen (95%) e Caxias do Sul (cerca de 95%). Já áreas como Pelotas (81%) e Porto Alegre (86%) possuem mais lavouras remanescentes para colheita, segundo a Emater-RS.

No milho, a entidade informou um avanço modesto de 2 pontos percentuais na colheita em relação à semana anterior, para 84%, ainda à frente da média de cinco anos (80%), mas aquém do que era registrado em igual período do ano passado (85%).

“Em regiões onde a colheita de soja está mais adiantada, cerealistas abrem o silo e produtores dão atenção à continuidade da colheita do milho”, afirmaram os técnicos da Emater-RS em informativo conjuntural.

Além disso, o órgão também reportou que, uma vez que a safra de verão caminha para a reta final, os produtores passaram a dar maior atenção aos cultivos de inverno, dentre os quais se destaca o trigo.

“Na regional de Santa Rosa, agricultores pretendem dar início ao plantio desta safra de trigo nos próximos dias, se confirmada a expectativa de chuva”, disse a Emater-RS, acrescentando que em localidades como Bagé e Soledade os produtores também já planejam a semeadura do cereal.

(Por Gabriel Araujo)

