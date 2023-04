Colheita de soja do Brasil supera pela 1ª vez ritmo do ciclo passado, diz AgRural

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/04/2023 - 16:07 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) -A colheita de soja do Brasil na temporada 2022/23 alcançou 92% da área cultivada até a última quinta-feira, superando pela primeira vez o ritmo da mesma época do ano passado, com impulso dos trabalhos no Rio Grande do Sul, de acordo com levantamento da consultoria AgRural divulgado nesta segunda-feira.







Na mesma época de 2022, o Brasil havia colhido 91% da sua área de soja, em ano marcado por trabalhos acelerados. Já a safra atual contou com clima mais chuvoso de maneira geral, o que limitou as atividades nas lavouras em alguns momentos, mas impulsionou as produtividades para patamares recordes.

Questões climáticas atrasaram particularmente os trabalhos no Paraná e Mato Grosso do Sul, onde produtores agora já praticamente terminaram a colheita.

“Este ano o maior atraso foi na colheita do Paraná e principalmente no Mato Grosso do Sul, e agora como os trabalhos em ambos estão praticamente finalizados, o que dita o ritmo são os Estados mais tardios”, explicou o analista Adriano Gomes, da AgRural.

Na comparação com a semana anterior, a colheita no Brasil avançou seis pontos percentuais, com impulso do Rio Grande do Sul em momento em que produtores de todos os Estados do Centro-Oeste e Sudeste e também na Bahia, Tocantins e Rondônia terminaram as atividades.

“O Rio Grande do Sul tem 57% colhido, contra 54,2% no mesmo período do ano passado. Além do clima favorável para o avanço das máquinas, como teve quebra na safra, a colheita acaba avançando mais rápido também”, disse Gomes.

No Norte e Nordeste, a colheita caminha para a etapa final, com 93% da área já colhida, versus 94,6% no mesmo período do ano passado.

MILHO

O plantio da segunda safra de milho do Brasil está encerrado desde o fim de março, e as lavouras se desenvolvem bem, favorecidas pelas chuvas de abril, apesar de um atraso em importantes regiões produtoras, disse a AgRural.







“Até o momento, a safrinha 2023 está com potencial produtivo muito bom. Mato Grosso com lavouras muito boas, e regiões que tiveram atraso, como Paraná e Mato Grosso do Sul, estão recebendo boas chuvas”, disse o analista.

Ele ponderou que o clima ainda precisa ser “perfeito” no Paraná e Mato Grosso do Sul até o fim de junho, com umidade no solo e sem ocorrência de geadas, para que a boa produção seja confirmada.

A colheita do milho verão 2022/23, por sua vez, atingiu na quinta-feira 88% da área cultivada no centro-sul do Brasil, ante 82% na semana prévia e 88% um ano atrás.







(Por Roberto Samora, Letícia Fucuchima e Gabriel Araújo)

