Colheita de soja do Brasil deve alcançar 153 mi t na safra 2022/23, diz Agroconsult

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 14:09 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja do Brasil deve atingir 153 milhões de toneladas na safra 2022/23, estimou a Agroconsult nesta terça-feira, com redução em relação à estimativa de 153,4 milhões apontada no mês passado.

A última projeção foi divulgada antes do início das avaliações de campo feitas pelos técnicos da consultoria durante expedição Rally da Safra. Até o momento, 11 equipes já avaliaram as lavouras de quatro Estados produtores (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná).

(Por Ana Mano e Nayara Figueiredo)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias