Colheita de soja do Brasil atinge 14,8% da área, diz Safras & Mercado; MT supera média

10/02/2023 - 18:14





SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja do Brasil atingiu 14,8% da área total de 2022/23, informou a consultoria Safras & Mercado nesta sexta-feira, citando que os trabalhos seguem atrás do desempenho de anos anteriores, com exceções em alguns Estados como Mato Grosso.

Um ano antes, a colheita estava em 25,6%, enquanto a média histórica é de 16,2%, de acordo com os dados. Na semana, os trabalhos avançaram 7 pontos.

De acordo com a consultoria, Mato Grosso colheu 44% da área e superou a média histórica de 41,8%. No mesmo período do ano passado, quando o plantio foi mais acelerado, 60% das áreas estavam colhidas no principal Estado produtor.





Em Goiás, 14% das áreas foram colhidas, também acima da média de 12,6%. Já no Paraná, somente 5% das áreas foram colhidas contra média de 12%.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)

