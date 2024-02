Colheita de soja da safra 2023/24 alcança 65% da área em MT, afirma Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 19 – A colheita de soja em Mato Grosso alcançou 65,07% da área estimada na semana passada para a safra 2023/24, de acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Em relação à semana anterior, houve um avanço de 13,58 pontos porcentuais. Os trabalhos estão adiantados em relação a igual época do ano passado, quando a colheita tinha alcançado 60,03% da área, e ante a média dos últimos cinco anos, de 57,85%.

A região mais adiantada é o médio-norte, com 85,09% dos trabalhos concluídos; seguida pelo oeste do Estado, com 84,92% da área colhida. Em seguida vêm o norte, com 65,54; o noroeste, com 64,82%; o centro-sul, com 57,8%%; o sudeste, com 49,99%, e o nordeste, com 42,81%.

Milho

O plantio de milho 2023/24 em Mato Grosso atingiu na semana passada 65,17% da área prevista, de acordo com o Imea. O avanço em relação à semana anterior é de 23,02 pontos porcentuais. Os trabalhos estão adiantados em relação a igual período da safra passada, quando representavam 50,28% da área, e também ante a média dos últimos cinco anos, de 58,40%.

A região com a semeadura mais adiantada é o médio-norte, com 82,28%; depois vem o oeste, com 69,42%; noroeste, com 62,41%; norte, com 61,46%; nordeste, com 55,95; centro-sul, com 51,65%; e sudeste, com 45,68 da área semeada.

